Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона уже передала представителю президента США Стивену Уиткоффу и его зятю Джареду Кушнеру предложение о следующих встречах. Об этом передает РБК-Украина.

По словам президента, Украина намерена продолжать работу над мирным урегулированием и искать возможные решения. Он также напомнил, что Киев поддержал предложение американского президента Дональда Трампа об «энергетическом перемирии».