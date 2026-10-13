Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская сторона уже передала представителю президента США Стивену Уиткоффу и его зятю Джареду Кушнеру предложение о следующих встречах. Об этом передает РБК-Украина.
По словам президента, Украина намерена продолжать работу над мирным урегулированием и искать возможные решения. Он также напомнил, что Киев поддержал предложение американского президента Дональда Трампа об «энергетическом перемирии».
«Наша команда направила американской стороне соответствующие предложения по возможным следующим нашим встречам, следующим нашим разговорам. В ближайшие дни мы готовы встречаться, и я это предложение передал через мою команду Стивену Виткоффу и Джареду Кушнеру», – добавил Зеленский.