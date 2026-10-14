Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российская армия нанесла баллистический удар по киевской ТЭЦ-4.

«Основная мишень – энергетика, а именно ТЭЦ-4. К сожалению, есть попадание», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

По его словам, при ударе также был поврежден жилой дом, где спасатели тушат пожар. Украинская система обнаружила ракеты, когда они уже практически подлетали к Киеву. Зеленский напомнил, что ТЭЦ-4 – один из основных энергетических объектов столицы.

Президент также сообщил, что, по данным украинской разведки, Россия готовит новые пуски баллистических ракет. Он отметил, что действия Москвы противоречат заявлениям президента США, и напомнил, что Киев поддержал «энергетическое перемирие».

«Россия делает мишенью очередную электростанцию и жизнь наших людей», – подчеркнул Зеленский.

Он также обратил внимание на то, что Украина вновь не получила от партнеров предупреждения о пусках баллистики. По словам президента, международное сообщество не должно молчать о происходящем, а США должны видеть, кто несет ответственность за продолжение войны.

В завершение Зеленский призвал украинцев беречь себя этой ночью и завтра. Он добавил, что Украина продолжает работу над пополнением запасов противоракет для систем ПВО.

00:30 Российская армия вечером 13 октября запустила по Киеву несколько баллистических ракет, после чего в городе прогремели взрывы, сообщили Воздушные силы ВСУ.

Воздушную тревогу в Киеве объявили практически одновременно с серией взрывов. Военные уточнили, что пусков баллистических ракет было несколько.

При этом, по данным мониторинговых каналов, партнеры не предупреждали Украину о пусках российской баллистики. Советник президента Украины Дмитрий Литвин подтвердил журналистам, что предупреждения не поступало. По его словам, военные и профильные службы выясняют причины.

Позже мэр Киева Виталий Кличко сообщил о последствиях атаки в Деснянском районе столицы. По его данным, ракета попала в девятиэтажное здание, где начался пожар.

«Есть пожар. Экстренные службы направляются на место», – написал Кличко в Telegram.

Позже мэр добавил, что в том же районе горит складское здание. Спасатели выехали на место происшествия.