Президент Беларуси Александр Лукашенко поблагодарил страны Балтии за строительство заграждений на границе. Об этом передает БелТА.

«Спасибо им, что они построили этот забор. В случае агрессии с их стороны им придется его преодолевать. Это нам выгодно», – заявил Лукашенко заявил на совещании, посвященном проверке готовности 7-й отдельной специальной милицейской бригады внутренних войск МВД.

Он добавил, что Минск будет только приветствовать строительство новых линий заграждений.

«Это глупость несусветная со стороны некоторых военных… Скорее всего, не военных, а там же «умные» гражданские «стратеги». Это их тактика – отгородиться забором. Господь с ними, пусть отгораживаются», – сказал белорусский лидер.

По его мнению, заборы не помогают и в борьбе с нелегальной миграцией: мигрантам достаточно нескольких минут, чтобы перелезть через ограждение. Лукашенко также заявил, что на строительство таких сооружений потрачены сотни миллионов долларов.