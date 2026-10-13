Министр иностранных дел Нидерландов Том Берендсен посетит Азербайджан 26 октября, чтобы обсудить с представителями государственных структур развитие двусторонних отношений и новые направления сотрудничества.

«В ходе визита состоятся встречи с представителями профильных государственных органов и другими партнерами для дальнейшего развития двусторонних отношений между Нидерландами и Азербайджаном, определения новых направлений сотрудничества и обсуждения вопросов, представляющих взаимный интерес», – говорится в сообщении посольства королевства в Баку в соцсети X.