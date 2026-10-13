Парламент Венгрии во вторник проголосовал за отмену анти-ЛГБТ ограничений, внесенных в закон о «защите детей» при бывшем премьер-министре Викторе Орбане. Об этом сообщает «Европейская правда».

За изменения проголосовали 139 депутатов, против выступил 51 парламентарий. Это стало первым крупным пересмотром ограничений, направленных против ЛГБТ-сообщества, после прихода к власти премьер-министра Петера Мадьяра.

Прежний закон запрещал «изображение» и «пропаганду» сексуального и гендерного разнообразия в материалах, доступных детям. Теперь документ будет направлен на защиту несовершеннолетних от контента, который может «серьезно навредить физическому, интеллектуальному, эмоциональному или нравственному развитию ребенка».

Мадьяр заявил, что изменения приведут венгерское законодательство в соответствие с нормами Европейского союза. Ранее ограничения, введенные при Орбане, признали противоречащими ценностям ЕС.