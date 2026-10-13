Правящая партия Азербайджана «Ени Азербайджан» (ПЕА) выступила с жёстким заявлением в ответ на высказывания главного советника президента Турции Октая Сарала и депутатов правящей Партии справедливости и развития (ПСР).

В ПЕА заявили, что в турецких СМИ, в том числе близких к властям, систематически распространяются ложные и клеветнические сведения об Азербайджане. Особое возмущение вызвало участие в этой кампании высокопоставленных представителей турецкой власти.

Партия отвергла обвинения в адрес Баку из-за отношений с Израилем, напомнив о последовательной поддержке Палестины, оказании гуманитарной помощи и приверженности принципу двух государств со столицей Палестины в Восточном Иерусалиме.

В ПЕА подчеркнули, что Азербайджан, как и Турция, является светским государством, а вопросы школьной формы и религиозной одежды относятся к его внутренней политике.

«Ни одно государство не имеет права диктовать свою волю другим мусульманским народам, вмешиваться в их внутренние дела или ставить себя выше остальных», — говорится в заявлении.

Партия также осудила оскорбления в адрес президента Ильхама Алиева и напомнила, что принцип «Одна нация — два государства» предполагает существование двух независимых государств, а не право одного вмешиваться в дела другого.

ПЕА призвала правящую партию Турции отказаться от подобной политики, уважать суверенитет Азербайджана и воздерживаться от действий, способных нанести ущерб отношениям Баку и Анкары.