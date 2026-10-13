Председатель Управления мусульман Кавказа шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде заявил, что тему хиджаба намеренно используют для разжигания противостояния в Азербайджане.

«В принятом решении нет слова «хиджаб». Речь идёт о единой школьной форме. Но это называют хиджабом, чтобы сильнее воздействовать на мусульман», — сказал он в интервью Real TV.

По словам шейхульислама, за попытками спровоцировать протесты стоят определённые силы, которые используют религиозные чувства граждан против государства.

«Мы знаем, по чьему подстрекательству всё это происходит. Знает и азербайджанский народ», — подчеркнул Пашазаде.

Он призвал верующих не поддаваться провокациям.

«Пусть те, кто стоит за этим, не тратят силы напрасно. Им ничего не удастся добиться. Наши верующие поддерживают своё государство, и те, кто находится за рубежом, должны знать, что наше государство будет жить», — заявил шейхульислам.

Он также отметил, что хиджаб в Азербайджане не запрещён.

«В Азербайджане религия отделена от государства, а школа — от религии», — заявил Аллахшукюр Пашазаде.

По его словам, в правилах единой школьной формы нет упоминания хиджаба, а его ношение в стране не запрещено. В религиозных учебных заведениях дети могут получать образование в хиджабе.

При этом шейхульислам выразил сожаление, что перед принятием решения о школьной форме не были проведены предварительные консультации.

Пашазаде осудил попытки отдельных сил внутри страны и за рубежом использовать эту тему для обвинений Азербайджана в притеснении мусульман.