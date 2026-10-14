Президент Украины Владимир Зеленский приветствовал открытие двух переговорных кластеров по вступлению страны в Евросоюз и призвал до конца года открыть оставшиеся.

«Сегодня мы сделали еще один важный шаг на пути к вступлению в ЕС, открыв кластеры 2 и 3. Благодарю Микхола Мартина, Антониу Кошту, Урсулу фон дер Ляйен и каждую страну – члена Евросоюза за поддержку. Я искренне благодарен всем, кто сражается ради Украины и работает в интересах нашего государства, его европейского будущего и безопасности Европы. Вместе мы – более сильная Европа», – написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает сохранить темп переговоров и до конца года открыть два последних кластера.