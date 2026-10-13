Азербайджанский военнослужащий Насими Мусаев, задержанный на территории Армении, заявил на допросе, что не собирался причинять кому-либо вред.

Как сообщает армянское издание «Жоховурд» со ссылкой на сведения о допросе, Мусаев рассказал, что несколько раз просил хозяйку отпустить его. По его словам, конфликт обострился, когда хозяйка дома схватилась за его оружие, после чего он открыл огонь.

Мусаев также отметил, что после этого женщина и члены её семьи напали на него, избили и нанесли ножевые ранения.

Напомним, 1 октября в населённом пункте Шаки сотрудники органов безопасности Армении задержали азербайджанского военнослужащего, оказавшегося на армянской территории при неизвестных обстоятельствах.