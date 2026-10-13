В Белом доме остались недовольны первым брифингом нового пресс-секретаря президента США Кети Закария и предупредили, что ей придется быстро исправить ситуацию, иначе она может лишиться должности. Об этом телеканалу MS Now сообщил представитель американской администрации.

«Выступать за трибуной непросто. Но она начала неудачно. Ей необходимо быстро и значительно улучшить свою работу, иначе она побьет рекорд Скарамуччи», – заявил собеседник телеканала.

Он имел в виду Энтони Скарамуччи, который в июле 2017 года проработал директором по коммуникациям Белого дома всего 10 дней после назначения.

Первый брифинг Закария длился около 14 минут. Почти восемь с половиной минут заняло вступительное заявление, а на вопросы трех журналистов она отвечала около пяти минут.

Краткость встречи пресс-секретарь объяснила рабочим графиком президента Дональда Трампа, который готовился к поездке на Аляску. Однако, по данным телеканала, время отъезда президента не совпадало с брифингом.

Сам Трамп критиковать Закария не стал. В разговоре с журналистами он, напротив, заявил, что она провела первый брифинг «очень хорошо».