Кандидат в президенты Хафиз Гаджиев проголосовал на президентских выборах.

Как передает Qafqazinfo, Гаджиев проголосовал в 8-м избирательном участке Бинагадинского избирательного округа №31.

Он отметил, что во всех избирательных округах наблюдается оживление:

«Хоть, некоторые элементы среди нас и призывали бойкотировать выборы, народ не обратил внимания на эти призывы, и все принимают участие в голосовании. Избиратели свободно могут голосовать за выбранного ими кандидата».

Хафиз Гаджиев отметил, что он проголосовал за Ильхама Алиева.

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