Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при президенте АР опубликовало новые цены на муку в пунктах оптовой продажи.

Согласно представленным данным, сегодня оптовая цена муки у производителей варьируется примерно от 26,50 до 29,40 маната. Большинство предприятий реализуют муку по цене 28,50 маната. При этом самая низкая цена в представленном списке зафиксирована у ООО Dəvəçi-Taxıl, расположенного в Шабранском районе. Там 50-килограммовый мешок муки реализуют по 26,50 маната. А вот у производителя Dəvəçi-Dəyirman цена выше на один манат и составляет 27,20 маната.

В настоящее время самая высокая цена указана у «Azeri-Arapoğlu U.S.və T.LTD» BM — 29,40 маната в Гяндже, а также у ООО «Osmanlı Taxıl» в селе Гушгара Гёйгёльского района — 29,20 маната. У «Anadoluqida» и «AVETA» мука продается по 28,60 маната.

В список также вошли предприятия, работающие в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Шабране, Товузе, Хачмазе, Сальянском, Агсуйском, Гёйгёльском и других районах.

Для сравнения надо отметить, что еще 6 апреля текущего года оптовая цена 50-килограммового мешка муки в Азербайджане составляла 26,1–28,6 маната. Сейчас диапазон расширился до 26,5–29,4 маната. Тем самым минимальная цена выросла на 0,40 маната, а максимальная — на 0,80 маната. При этом у отдельных производителей подорожание достигло 1 маната.