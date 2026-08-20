Пентагон оценивает возможные изменения американского военного присутствия на Ближнем Востоке — это один из первых признаков того, что война с Ираном может существенно изменить роль США в регионе. Об этом сообщили восемь источников, включая американских чиновников и людей, знакомых с обсуждениями.

Одним из ключевых вопросов, который изучает Министерство обороны США, является возможное сокращение численности войск в Персидском заливе, где крупные американские базы за месяцы конфликта неоднократно подвергались иранским ударам.

Масштабы повреждений предоставили Пентагону редкую возможность пересмотреть всю архитектуру своего присутствия в регионе. Министерство обороны уже дало понять, что не обязательно будет восстанавливать базы в том виде, в каком они существовали до войны. Анализ возглавляет политическое управление Пентагона, однако, по словам высокопоставленного чиновника, к работе также подключены Объединенный комитет начальников штабов и Центральное командование США.

Министр обороны Пит Хегсет пока не распорядился провести формальный пересмотр американской военной позиции в регионе. По словам чиновника, речь идет о «разумном планировании», результаты которого впоследствии могут определить, следует ли и каким образом восстанавливать объекты, поврежденные в ходе войны.

«По некоторым из этих вопросов решения все равно придется принимать», — отметил он.

Центральное командование США, отвечающее за военные операции на Ближнем Востоке, обычно размещает около 40 тыс. военнослужащих почти на 20 объектах на пространстве протяженностью около 2,4 тыс. км — от Иордании до Омана.

С начала года США значительно усилили присутствие в регионе, перебросив туда военные корабли, истребители, средства противовоздушной обороны и другую дефицитную военную технику для защиты американских сил и нанесения более 13 тыс. ударов по Ирану.

Крупнейшие и наиболее постоянные американские базы на Ближнем Востоке расположены именно в Персидском заливе. В Бахрейне находится штаб Пятого флота США, а в таких странах, как Кувейт, размещены подразделения сухопутных войск и ВВС.

На протяжении десятилетий союзники США в Заливе во многом зависели от американских сил в вопросах обороны. Любое сокращение присутствия может оставить их менее защищенными от иранских атак. Формирование собственных возможностей или поиск новых партнеров для компенсации этого дефицита может занять от нескольких месяцев до нескольких лет.

По словам источников, знакомых с обсуждениями в Пентагоне, вопрос может обострить разногласия внутри администрации между сторонниками активного военного вмешательства и теми, кто считает, что США должны сократить часть своих обязательств в сфере безопасности и сосредоточиться на защите собственной территории или сдерживании более сильных соперников, прежде всего Китая.

В обсуждениях участвует и глава Центрального командования адмирал Брэдли Купер, который поддерживает рассмотрение варианта переброски части американских сил западнее Персидского залива.

Представитель Центрального командования отказался от комментариев.

Еще до начала войны в феврале Центральное командование эвакуировало значительную часть персонала с ряда баз, сочтя их слишком уязвимыми для иранских ракетных и беспилотных атак. По словам источника, часть этих изменений может сохраниться и после войны.

«Иран думает, что мы находимся в традиционных местах, — сказал он. — Но нас там нет».

В марте в результате удара по военному объекту Порт-Шуайба в Кувейте погибли шесть американских военнослужащих. По данным The Washington Post, более 200 американских объектов были повреждены или уничтожены в ходе конфликта.

Защищая свои силы в регионе, США также израсходовали более тысячи современных перехватчиков ПВО, существенно сократив запасы ракет Patriot и THAAD.

«Война действительно показала уязвимость американских сил в регионе», — заявил бывший дипломат Майкл Рэтни, ранее занимавший пост посла США в Саудовской Аравии и заместителя главы миссии в Катаре.

По его мнению, переброска части войск и техники дальше на запад — в Иорданию, Израиль или на побережье Красного моря в Саудовской Аравии — могла бы несколько снизить угрозу, хотя и не стала бы идеальным решением. Иран уже продемонстрировал способность наносить удары по удаленным целям в Иордании и Израиле. В прошлом месяце в результате иранской атаки в Иордании погибли четыре американских военнослужащих.

Ответные удары Тегерана по базам в Персидском заливе ввергли регион в кризис и усилили недовольство ключевых союзников США, которые считают, что администрация Трампа недостаточно консультировалась с ними перед началом войны.

Эллисон Майнор, занимавшая в первой администрации Трампа пост директора по делам Аравийского полуострова в Совете национальной безопасности, считает, что государства Залива могут сохранить отдельные элементы партнерства с США — например, закупки вооружений и обмен разведданными — даже при сокращении численности американских войск.

«Но все эти вопросы нужно обсуждать комплексно, а не сводить все только к числу военнослужащих», — отметила она.

Пентагон публично оценивает стоимость войны примерно в $37,5 млрд к концу сентября, однако эта сумма не включает расходы на восстановление поврежденных баз.

В мае финансовый контролер Минобороны Джулс Херст III сообщил Сенату, что расходы на реконструкцию не были включены в расчеты, поскольку администрация еще не решила, в каком формате будет восстанавливать инфраструктуру. В апреле American Enterprise Institute оценил стоимость ремонта атакованных баз примерно в $5 млрд.

Источники подчеркивают, что любые постоянные изменения в структуре американского военного присутствия пока остаются вопросом отдаленной перспективы и потребуют одобрения высшего руководства администрации.

В июне президент Дональд Трамп подписал предварительное мирное соглашение с Тегераном и дал понять, что война близится к завершению. Позднее договоренности развалились, и стороны в последующие месяцы периодически обменивались ударами.

Аналитический центр Defense Priorities, выступающий за более сдержанную военную политику, предложил закрыть американские базы, находящиеся в зоне досягаемости иранских ракет и беспилотников, в том числе в Кувейте. Также предлагается перебросить силы из ОАЭ, Иордании и Бахрейна на более защищенные объекты, например на авиабазу Принс-Султан недалеко от Эр-Рияда.

Более жестко настроенные круги в Вашингтоне, напротив, предлагают переместить часть американских сил в Израиль. В мартовском докладе произраильского Jewish Institute for National Security of America содержался призыв увеличить присутствие США на израильской авиабазе Овда.

Этой зимой, в преддверии операции Epic Fury, Вашингтон направил на базу истребители F-22 Raptor, что стало свидетельством дальнейшего углубления американо-израильского военного сотрудничества.

Однако внутри администрации Трампа нет единого мнения по этому вопросу. В Пентагоне опасаются, что расширение присутствия США в Израиле может создать контрразведывательные риски на фоне растущей обеспокоенности возможной израильской разведывательной активностью.

Параллельно управление заместителя министра обороны по вопросам политики Элбриджа Колби запустило отдельный пересмотр американского военного присутствия в НАТО после того, как администрация Трампа объявила о выводе тысяч военнослужащих из Германии и Польши. Завершить этот анализ планируется в декабре.