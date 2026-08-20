Делегация Верховного суда Кыргызской Республики во главе с заместителем председателя Нурланом Мусаевым ознакомилась с деятельностью центра «ASAN xidmət» в Азербайджане.

Как сообщает Minval, в ходе встречи кыргызской стороне представили информацию о центрах «ASAN xidmət», созданных по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева, а также о внедренных в них инновационных решениях.

Особое внимание было уделено опыту международного распространения «ASAN xidmət». Отмечалось, что в рамках экспорта азербайджанского национального бренда как интеллектуального продукта подписаны соглашения с более чем 30 странами и международными организациями.

В ходе встречи стороны также обсудили сотрудничество по передаче опыта «ASAN xidmət» Кыргызской Республике.