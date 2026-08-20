Когда в марте 1992 года авианосец USS Independence покидал американскую военную базу, моряки выстроились на его полетной палубе, образовав две фразы: «Farewell Subic» — «Прощай, Субик».

Несколько месяцев спустя огромная военно-морская база была официально передана Филиппинам, решившим положить конец почти вековому американскому военному присутствию.

Теперь американские военные вернулись — причем не только в Субик-Бей, но и по всей территории Филиппин.

Страна с населением 117 млн человек, являющаяся договорным союзником США и бывшей американской колонией, занимает одну из наиболее стратегически важных позиций в мире. Ее 7 641 остров — от архипелага Батанес на севере, примерно в 160 км от Тайваня, до Палавана на юге — образуют географический барьер, сдерживающий военно-морские силы Китая и ограничивающий их выход в Тихий океан.

Значение этой географии прекрасно понимают американские военные стратеги. США размещают на Филиппинах некоторые из своих наиболее современных ракетных комплексов, проводят все более сложные учения и модернизируют местные базы для размещения американской техники и материальных запасов.

Эти меры являются центральным элементом стратегии Вашингтона по рассредоточению американских сил по Тихоокеанскому региону и призваны убедить Китай, что применение военной силы против Тайваня — самоуправляемого острова, который Пекин считает своей территорией, — обойдется ему слишком дорого.

«Это партнерство, которое только укрепляется», — заявил госсекретарь Марко Рубио перед встречей с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом-младшим, сыном одноименного многолетнего диктатора, на которого в значительной степени опиралась политика США на Филиппинах в период холодной войны.

Заместитель министра обороны США по вопросам политики Элбридж Колби во время своего визита в Манилу в этом месяце назвал Филиппины «образцовым союзником». Это особенно примечательная оценка с учетом неоднозначного отношения администрации Трампа к другим американским альянсам, включая НАТО.

Однако сближение с США поставило Филиппины под еще более пристальное внимание Пекина. Китайские официальные лица называют американо-филиппинские военные учения провокацией и утверждают, что они дестабилизируют регион. Недавно государственные СМИ КНР опубликовали видео, изображавшее Филиппины в виде обезьяны, действующей по указанию США и Японии.

В Южно-Китайском море, на части которого претендуют и Китай, и Филиппины, китайские военные корабли, суда береговой охраны и морского ополчения регулярно вступают в столкновения с филиппинскими судами. В ходе одного из недавних инцидентов филиппинский моряк получил травму головы после того, как сотрудник китайской береговой охраны ударил его дубинкой, утверждают филиппинские военные. Китайские суда также применяют водометы и другие средства, чтобы оттеснять филиппинские корабли от спорных территорий.

Филиппинские власти отвергают утверждения, что сотрудничество с Вашингтоном повышает риск конфликта. «Филиппины станут целью только в том случае, если появится недобросовестный игрок с враждебными намерениями в отношении нашей страны», — заявил в интервью министр обороны Хильберто Теодоро-младший.

Во время холодной войны глубоководная и защищенная гавань американской военно-морской базы Субик-Бей принимала авианосцы и подводные лодки. Для строительства аэродрома ВМС США даже срыли гору. Вместе с расположенной в глубине страны авиабазой Кларк Субик-Бей обеспечивал американские антикоммунистические военные кампании в Корее и Вьетнаме, а благодаря поддержке многолетнего диктатора Фердинанда Маркоса позволял США десятилетиями проецировать силу в рамках политики сдерживания.

Сегодня улицы бывшей базы по-прежнему носят имена американских президентов и военачальников. В Олонгапо, городе рядом с бывшей базой, поселившиеся здесь ветераны американских вооруженных сил собираются в баре и клубе организации American Legion. Филиппинское правительство превратило территорию площадью около 260 квадратных миль (около 670 кв. км) в зону экономического развития, привлекая туристов тропическими пляжами и возможностью погружений к затонувшим кораблям времен Второй мировой войны.

Однако среди гостиниц, баров и ресторанов американские военные постепенно возвращаются — хотя теперь их присутствие гораздо менее заметно.

В 2022 году американская инвестиционная компания Cerberus Capital Management, одним из соучредителей которой является нынешний заместитель министра обороны США Стив Файнберг, обошла китайских конкурентов и получила контроль над коммерческой судоверфью в Субик-Бей. Одним из ее арендаторов стала южнокорейская судостроительная компания, которая, по мнению аналитиков, может заниматься ремонтом американских кораблей.

В этом году Береговая охрана США впервые разместила в Субик-Бей более маневренные патрульные суда. Когда журналисты The Wall Street Journal посетили этот район ранее в этом году, они увидели автомобили с маркировкой Корпуса морской пехоты США, которые перевозили на грузовых платформах с территории бывшего аэродрома базы.

Морская пехота уже располагает складом оборудования для гуманитарных операций и ликвидации последствий стихийных бедствий, сообщили местные власти. В прошлом году ВМС США также пытались арендовать помещения для хранения и обслуживания техники.

Согласно опубликованному в апреле документу о государственных закупках США, американская армия искала подрядчика для обеспечения охраны «контролируемых складских помещений и систем вооружения на двух отдельных объектах» в Субик-Бей.

Индо-Тихоокеанское командование США, отвечающее за американские силы на пространстве от Индии до Гавайев, отказалось раскрыть дополнительные подробности об американской инфраструктуре на территории бывшей базы. В командовании лишь заявили, что «Субик-Бей является важным коммерческим центром, обеспечивающим логистическую координацию между Соединенными Штатами и вооруженными силами Филиппин».

За пределами Субик-Бей США имеют официальный доступ к девяти филиппинским военным базам и аэродромам, где могут осуществлять ротацию сил, строить инфраструктуру и хранить оборудование. Вашингтон выделил более $300 млн на модернизацию этих объектов, включая строительство новых ангаров, улучшение взлетно-посадочных полос и расширение складских мощностей.

В прошлом году Пентагон также создал оперативную группу Task Force-Philippines численностью 60 военнослужащих для углубления координации с Манилой.

В самом Субик-Бей расширение американского военного присутствия вызывает неоднозначную реакцию, несмотря на широкую поддержку союза с США. Дополнительные военнослужащие способны стимулировать местную экономику, однако некоторые жители опасаются, что это превратит залив в потенциальную военную цель.

«С экономической точки зрения мы этого ждали, — заявил мэр Олонгапо Ролен Паулино-младший. — Но перспектива вовлечения Филиппин в войну, причем Олонгапо окажется прямо в центре событий, несколько тревожит».

В июне на взлетно-посадочной полосе острова Итбаят, одного из самых северных островов Филиппин, был развернут новый противокорабельный ракетный комплекс ВМС и Корпуса морской пехоты США NMESIS. Пусковая установка размещается на дистанционно управляемой машине, а дальность используемых ракет составляет около 185 км. При размещении на Итбаяте это позволило бы американским морским пехотинцам поражать китайские военные корабли, пытающиеся пройти к югу от Тайваня.

Эти учения фактически отрабатывают маневры, которые могли бы стать критически важными в случае американского ответа на китайское вторжение на Тайвань. При таком сценарии небольшие подразделения, оснащенные беспилотниками или мобильными противокорабельными ракетными комплексами, будут рассредоточены по филиппинским островам и атаковать китайские корабли. Американская авиация сможет выполнять боевые задачи с филиппинских аэродромов, рассредоточивая самолеты и тем самым усложняя Китаю их уничтожение ракетными ударами.

«Географическое положение Филиппин незаменимо», — заявил Брайан Хардинг, бывший сотрудник Пентагона, участвовавший при администрации Обамы в первых обсуждениях доступа американских военных к филиппинским базам.

«Американских баз на Филиппинах у нас не будет, — пояснил он. — Но идея заключается в том, чтобы США постоянно присутствовали здесь и прекрасно знали инфраструктуру этих объектов».

Более мобильное американское присутствие на Филиппинах дополняет систему баз США в Японии, где на постоянной основе размещены десятки тысяч американских военнослужащих.

Старший научный сотрудник American Enterprise Institute Зак Купер считает, что для эффективного использования филиппинских аэродромов в случае конфликта необходимо улучшить их энергоснабжение, расширить стоянки для самолетов и модернизировать защитные сооружения от ракетных ударов.

«Мы движемся в правильном направлении, — сказал он, — но эти усилия, вероятно, необходимо радикально ускорить».

Однако нынешняя стратегия несет риски как для США, так и для Филиппин.

Вашингтон зависит от разрешения филиппинских властей на конкретные действия и использование баз, включая размещение определенных систем вооружения. Президент Маркос уже заявил, что территория страны не может использоваться для наступательных операций.

Кроме того, выборы 2028 года могут привести к власти администрацию, менее благосклонную к Вашингтону — например, во главе с вице-президентом Сарой Дутерте, дочерью бывшего президента Родриго Дутерте. При ее отце масштабы американских военных учений на Филиппинах были сокращены, а сам он стремился к более тесным отношениям с Пекином.

Недавние действия США, включая войну с Ираном и попытки Трампа стабилизировать отношения с Пекином, также породили сомнения относительно надежности американских обязательств по защите союзников в Азии.

Однако министр обороны Теодоро заявил, что не сомневается в приверженности Вашингтона союзническим обязательствам и подчеркнул, что сотрудничество двух стран продолжает расширяться. «Филиппинам не на что жаловаться», — сказал он.

В водах у Субик-Бей местные рыбаки, такие как Райан Хасинто, которые регулярно сталкиваются с преследованием со стороны китайских судов, говорят, что чувствуют себя безопаснее в присутствии американских кораблей.

«Это ставит Китай в сложное положение. Если здесь присутствуют США, китайцы начинают колебаться, — сказал он. — Когда перед ними американцы, Китай ведет себя не так агрессивно».

Несколькими неделями ранее американская армия провела испытательный запуск ракеты Tomahawk с острова Лейте. Ее дальность достигает примерно 1 930 км, и этот запуск стал еще одной демонстрацией военной мощи, адресованной Пекину.

Тем временем на военно-морской базе на главном филиппинском острове Лусон подразделения Корпуса морской пехоты США отрабатывали уничтожение беспилотников с использованием новейшей мобильной системы противодействия БПЛА.