Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван продолжит диверсификацию рынков сбыта независимо от того, как будет развиваться ситуация с доступом армянской продукции на российский рынок. Об этом он сказал на брифинге после заседания правительства в четверг.

По словам премьера, Армения готова к открытому взаимодействию с российскими структурами, если у них есть вопросы или претензии к армянской продукции.

«Наша позиция следующая: если у соответствующих структур в России есть обеспокоенность, мы прозрачны и говорим — приходите, проверяйте вместе с нами», — заявил Пашинян.

Он подчеркнул, что сложившаяся ситуация в любом случае подтолкнет Армению к поиску новых рынков. По его словам, даже в случае скорого снятия ограничений со стороны России Ереван не откажется от курса на диверсификацию.

«Даже если через час российский рынок откроется, мы предпримем дополнительные усилия для диверсификации, чтобы обезопасить страну от подобных ситуаций», — подчеркнул премьер-министр.