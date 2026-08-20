Мы давно уже привыкли к выражению «современный мир меняется». Настолько сильно привыкли, что перестали адекватно воспринимать эти изменения. Поэтому позволим себе сделать небольшую поправку: мир уже изменился. Это мы (подавляющее большинство из нас) медленно меняемся и двумя руками держимся за навязанные нам стереотипы, с которыми привыкли жить. Данное обстоятельство как раз и является основным источником многих трансформационных проблем, которые переживают современные государства и общества.

В данном контексте принципиально важно усвоить тот факт, что наблюдаемые системные изменения диктуют необходимость в переоформлении содержания самой безопасности. Адаптация политической системы конкретной страны к условиям быстро меняющегося мира также требует переосмысления содержания безопасности. Чем раньше мы это поймем, тем меньше потрясений в будущем нам придётся пережить. Это вопрос стратегической значимости, и откладывать процесс переосмысления содержания безопасности преступно перед лицом будущих поколений.

Сегодня очень «модно» говорить о том, что в мире сформировалась новая «геополитическая архитектура». Этим «красивым» выражением вооружились практически все политологи, международные обозреватели и журналисты. Если действительно это так, то данное обстоятельство подсказывает нам, что должно измениться концептуальное представление о содержании самой безопасности. Процесс переоформления в общественном сознании представления о содержании безопасности должен реализовываться последовательно и согласованно. Стихийностей и случайностей в данном процессе не должно быть. Критической ошибкой станет, если данный процесс будет протекать под диктовку «сетевых тенденций».

Благодаря соцсетям, которые, как нам кажется, просто нас развлекают, смещены границы между реальным и виртуальным мирами. Согласитесь, сегодня уже никто из нас не верит тому, кто говорит, что его нет в соцсетях. Более того, благодаря искусственному интеллекту практически у каждого из нас есть свой «клон» в виртуальном мире. Принципиально важно понимать, что «точка невозврата» в данном вопросе уже пройдена.

Отключив энергопитание или просто выйдя из интернета, «защитить» себя от проделок искусственного интеллекта сегодня уже просто невозможно. Новые алгоритмы искусственного интеллекта вырабатываются даже тогда, когда нас нет в интернете. Иными словами, просто выйти из сетей «глобальной паутины» уже не означает быть застрахованным от информационных манипуляций. Как раз наоборот, твоё отсутствие в этой виртуальной сети говорит о том, что ты добровольно свою безопасность поручаешь другому, а твоя зависимость от этих сетей будет только расти.

Учитывая специфику современного нам мира, надо также чётко понимать, что «запереться в квартире» уже не может обеспечить твою физическую безопасность. Заметьте, данный фактор также указывает на неизбежность задачи переоформления содержания безопасности. Современное нам общество находится буквально в окружении агрессивных информационных потоков. Агрессивная природа этих потоков такова, что государству и человеку приходится практически всегда «защищаться», поэтому уделять время росту с каждым годом становится всё тяжелее.

Человеку в глобальном информационном мире лишь кажется, что он в повседневной жизни делает самостоятельный выбор. На самом же деле «самостоятельность» и «индивидуальная идентичность» последовательно заменяются алгоритмами искусственного интеллекта. Именно здесь будет к месту вспомнить слова Первого вице-президента страны Мехрибан Алиевой, которые были озвучены во время выступления на первом заседании Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики: «Искусственный интеллект — это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня».

Современная «безопасность» — это не про сегодняшний день, а скорее про день будущий. Обеспечить безопасность в информационном мире представляется возможным только посредством опережения конкретной ситуации. Поэтому, говоря о современной безопасности, стратегически неправильно апеллировать к понятию «защищаться». Эффективная современная безопасность в первую очередь подразумевает «развиваться». Именно в этом случае можно обеспечить конкурентоспособность страны. Иначе сложно претендовать не только на безопасность, но и на лидирующие позиции. Данный фактор также требует смыслового переоформления обсуждаемого нами понятия. Статичность и устремление к простому сохранению существующей ситуации усиливают уязвимость системы.

Значимость процесса переосмысления понятия безопасности обусловливается также происходящими в нашем регионе геополитическими изменениями. В силу различных обстоятельств страны нашего региона практически на протяжении всей истории жили врозь. Теперь после Победы Азербайджана уже вслух говорят о том, что страны региона могут выступать как единое геополитическое пространство. Кстати, именно в этом как раз и заключается политический посыл «Новой реальности». Поэтому безопасность Азербайджана — это также безопасное будущее региона и всех стран данного геополитического ареала.