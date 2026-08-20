Правительство Армении представило программу развития страны на 2026–2031 годы, в которой также определило основные направления политики в отношении Азербайджана и Турции.

Согласно программе, армянские власти намерены продолжить работу по подписанию и ратификации соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений с Азербайджаном. Также планируется продолжить делимитацию и демаркацию государственной границы.

Кроме того, Ереван намерен активизировать контакты между гражданскими обществами двух стран, развивать связи между армянским и азербайджанским бизнесом и увеличивать объем двусторонней торговли.

В отношении Турции программа предусматривает установление дипломатических отношений и открытие армяно-турецкой границы. Ереван также планирует запустить как минимум два современных пункта пропуска, восстановить и расширить транспортную, энергетическую и цифровую инфраструктуру.

Отдельное внимание власти намерены уделить развитию двусторонней и многосторонней торговли с Турцией.

В программе также говорится о планах принять новую Конституцию Армении. Проект документа намерены вынести на общественное обсуждение, после чего провести референдум.

Согласно программе, в ближайшие пять лет Ереван также планирует углублять сотрудничество с Европейским союзом и США.