Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в новой программе правительства на 2026–2031 годы отсутствует логика «Карабахского движения».

Об этом он сказал на заседании правительства, представляя программу кабмина.

По словам Пашиняна, практически все политические деятели Армении среднего и старшего поколения, а также многие представители молодого поколения были связаны с идеологией «Карабахского движения», в том числе представители власти.

Он отметил, что в последние годы правительство решило переосмыслить страницы истории, которые долгое время оставались закрытыми. По словам премьер-министра, это привело к формированию новой повестки, основанной на мире и концепции «реальной Армении».

Пашинян подчеркнул, что соответствующий запрос исходил также от армянского общества.

По его словам, в условиях мирной повестки правительство намерено перейти от кризисного управления к обычному, уделяя больше внимания защите прав человека, экономической дипломатии, развитию искусственного интеллекта и здравоохранению.

В рамках изменений Министерство иностранных дел Армении планируется переименовать в Министерство иностранных дел и внешней торговли.

В заключительной части программы говорится, что с учетом глубины изменений в государственной идеологии Армения может перейти от Третьей республики к Четвертой.