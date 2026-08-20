Акции Moderna на торгах в США взлетели более чем на 120% после публикации успешных результатов испытаний экспериментальной мРНК-вакцины от меланомы, разработанной совместно с Merck. Бумаги Merck также подорожали более чем на 11%.

В исследовании приняли участие свыше 1100 пациентов с меланомой высокого риска. Вакцина в сочетании с препаратом Keytruda снизила риск рецидива и распространения рака эффективнее, чем терапия только Keytruda.

По данным Reuters, это первый случай, когда мРНК-вакцина от рака показала положительный результат на поздней стадии клинических испытаний. Moderna и Merck рассчитывают в ближайшие месяцы начать переговоры с регуляторами о возможном одобрении препарата.