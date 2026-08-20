До, пожалуй, самых судьбоносных выборов в политической карьере премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху остается всего два месяца, и перед ним стоит вопрос, который может оказаться решающим: поддержит ли его президент США Дональд Трамп?

Как пишет Foreign Policy, Нетаньяху, дольше всех занимавший пост премьер-министра в истории Израиля, сталкивается с серьезными трудностями в ходе предвыборной кампании. Последние опросы показывают, что его коалиция правых, религиозных и ультранационалистических партий может не получить достаточного количества мест для большинства в парламенте. Потеря власти лишит Нетаньяху возможности влиять на судебную систему, которая рассматривает дело против него по обвинениям во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

Трамп пользуется широкой популярностью в Израиле. Хотя одной его поддержки недостаточно, чтобы гарантировать переизбрание Нетаньяху, публичное одобрение американского президента, скорее всего, заметно укрепило бы позиции израильского премьера.

Однако Трамп уже несколько раз упускал возможность открыто выступить в поддержку Нетаньяху. На этой неделе он заявил: «Для меня правильнее всего не вмешиваться в израильские выборы, но, возможно, я кого-нибудь поддержу». Несмотря на известную личную симпатию к израильскому лидеру, Трамп недоволен политикой его правительства. И хотя он напрямую не критиковал Нетаньяху за то, что многие считают ролью премьера в вовлечении США в войну с Ираном, Трамп, вероятно, разочарован и раздражен тем, насколько Нетаньяху переоценил перспективы американо-израильской победы.

Скорее всего, Трамп пока не принял окончательного решения. На то, поддержит ли он Нетаньяху, в ближайшие недели будут влиять несколько факторов.

Во-первых, Трампу наверняка докладывают о результатах опросов, согласно которым Нетаньяху может проиграть выборы Гади Айзенкоту. Трамп не знает Айзенкота и не может быть уверен, что с новым премьер-министром и новой командой ему будет проще иметь дело. Однако Трамп не любит проигравших, поэтому для него будет важно понять, насколько высоки шансы Нетаньяху на победу.

Во-вторых, для президента, привыкшего к сделкам, период до израильских выборов дает значительные рычаги давления. Джаред Кушнер только что завершил переговоры в Каире с ХАМАС и в Израиле с Нетаньяху по поводу плана демилитаризации Газы. Трамп может попытаться добиться согласия Нетаньяху на этот план в обмен на открытую поддержку на выборах. В таком случае израильскому премьеру придется преодолеть как собственные сомнения, так и жесткое сопротивление партнеров по коалиции и пойти на уступки по Газе. Поскольку исход этих выборов имеет для Нетаньяху критическое значение — фактически речь может идти о выборе между сохранением власти и тюремным заключением, — ему, возможно, придется согласиться.

В-третьих, нельзя исключать, что Трамп окончательно разочаровался в Нетаньяху. В таком случае он может прийти к выводу, что любое правительство-преемник окажется менее проблемным, чем нынешнее. Сообщается, что представители израильской оппозиции уже передавали окружению Трампа сигналы, призывая его не поддерживать Нетаньяху.

И все же для Трампа было бы необычно полностью остаться в стороне. Каким бы проблемным партнером ни был Нетаньяху, они многое прошли вместе. Считая себя старшим партнером в этих отношениях, Трамп уверен, что хорошо понимает израильского премьера и знает, как на него воздействовать.

И Трамп, и Нетаньяху понимают, что президент США не способен единолично определить исход израильских выборов. Однако американские лидеры и раньше оказывали определенное влияние на внутриполитическую ситуацию в Израиле. В 1992 году президент Джордж Буш-старший отказал тогдашнему премьеру Ицхаку Шамиру в предоставлении гарантий по жилищным кредитам на $10 млрд из-за политики Израиля в отношении поселений. В Вашингтоне понимали, что это ослабит позиции Шамира внутри страны, и данный фактор внес вклад в его поражение на выборах.

В 1996 году президент Билл Клинтон принял тогдашнего премьер-министра Шимона Переса в Белом доме за несколько месяцев до его противостояния с Нетаньяху, тем самым явно продемонстрировав предпочтение Пересу. Однако это не слишком помогло: Перес проиграл выборы.

Но рекорд по вмешательству американского президента в израильскую политику принадлежит самому Трампу. Во время первого президентского срока он сознательно предпринял ряд шагов, укрепивших позиции Нетаньяху. Израильские рекламные щиты с изображениями Трампа и Нетаньяху подкрепляли тезис последнего о том, что именно он способен обеспечить поддержку США. Трамп признал суверенитет Израиля над Голанскими высотами и принял Нетаньяху в Белом доме за 15 дней до израильских выборов. Во время второго срока Трамп также активно призывал президента Израиля помиловать Нетаньяху по уголовным делам, которые сейчас рассматриваются судом.

Именно поэтому вопрос о том, окажет ли Трамп Нетаньяху полноценную поддержку, имеет столь большое значение. Для американского президента кризисы вокруг Ирана и Газы, а также сопротивление Нетаньяху попыткам Вашингтона урегулировать обе ситуации лишь усугубили внешнеполитические проблемы США. Трампа раздражает, что Иран не выполняет его требований, а Нетаньяху не соглашается с решениями созданного Трампом Совета мира по Газе. Когда Трамп злится, ему нужен тот, кого можно обвинить, — обычно это бывший президент США Джо Байден, но в данном случае мишенью становится и Нетаньяху.

Таким образом, у Трампа есть «проблема Нетаньяху». Однако «проблема Трампа» для самого Нетаньяху гораздо серьезнее. Израильский премьер не может позволить себе вступить в противостояние с президентом США или допустить формирование впечатления, что он оказался в немилости у Трампа либо провалил отношения с Вашингтоном.

При этом Нетаньяху, скорее всего, захочет получить нечто большее, чем просто словесную поддержку. Возможны разные варианты: от обязательства Трампа заключить новый крупный десятилетний меморандум о военной помощи Израилю до приема Нетаньяху в Белом доме непосредственно перед выборами с соответствующим объявлением.

Однако оба варианта будут непростыми для Трампа. В движении MAGA усиливается недовольство чрезмерным вниманием президента к Ближнему Востоку и иностранной помощи в целом. Особенно заметна позиция вице-президента США Джей Ди Вэнса, который, как отмечается, теряет терпение в отношении Нетаньяху.

В конечном счете вопрос о поддержке Трампа, имеющий огромное значение для Нетаньяху, для самого американского президента, вероятно, является скорее раздражающей проблемой. Трамп занят собственными внутриполитическими конфликтами и при этом не видит со стороны Нетаньяху реальной помощи в решении кризисов вокруг Ирана и Газы.

Поэтому наиболее вероятный сценарий — если только Нетаньяху не пойдет на серьезную уступку — заключается в том, что Трамп ограничится абсолютным минимумом в отношении израильских выборов. Если Нетаньяху победит, Трамп наверняка припишет успех себе, напомнив обо всем, что сделал для Израиля. Если же Нетаньяху проиграет, Трамп почти наверняка решит, что виноват в этом исключительно сам израильский премьер, поскольку не захотел действовать так, как требовал американский президент.