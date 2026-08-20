Азербайджан намерен создать пакеты железнодорожных билетов на один день, неделю, месяц, а также предложения по продаже билетов со скидкой по различным дестинациям. Это нашло отражение в утвержденной Государственной программе по развитию туризма в Азербайджане на 2026–2030 годы.

Документ также предусматривает интеграцию продажи железнодорожных билетов в глобальную дистрибьюторскую систему (GDS), что позволит туроператорам включать железнодорожные перевозки в туристические предложения.

Кроме того, планируется определить условия организации нерегулярных (чартерных) рейсов по маршруту Баку — Нахчыван — Баку для улучшения возможностей туристических поездок в Нахчыванскую Автономную Республику.

В рамках программы также будет разработана модель, позволяющая туроператорам бронировать билеты на рейсы Баку — Нахчыван — Баку при продаже туристического пакета.