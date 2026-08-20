В Азербайджане будет создана профессиональная система подготовки гидов и обеспечения безопасности в сфере горного и приключенческого туризма. Соответствующие меры предусмотрены Государственной программой развития туризма на 2026–2030 годы, утвержденной президентом Ильхамом Алиевым.

Программа также предусматривает совершенствование закона «О туризме», установление минимальных требований и механизмов контроля за деятельностью субъектов туристической индустрии, а также улучшение механизмов разрешения споров и защиты прав потребителей.

Одним из нововведений станет учреждение нового подвида визы — «цифровой путешественник». Кроме того, планируется расширить безвизовый режим для граждан целевых туристических рынков.

Кроме того, в число целей Программы входят совершенствование механизма ведения реестра субъектов туристической индустрии, совершенствование классификации субъектов туристической индустрии.