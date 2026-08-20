Президент США Дональд Трамп объявил о введении беспрецедентных экономических мер против Ирана.

«Сегодня я объявляю о самой сокрушительной экономической операции из когда-либо проводившихся против любой страны», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

По его словам, речь идет об экономической войне и изоляции Ирана в беспрецедентных масштабах. Трамп заявил, что военно-морские силы Ирана уничтожены, военно-воздушные силы разрушены, а военные объекты страны превращены в руины.

Президент США также предупредил, что любые страны, финансовые учреждения, компании, аэропорты или государственные структуры, которые будут оказывать Ирану какую-либо поддержку, столкнутся с «огромными экономическими последствиями».

В частности, Трамп упомянул контрабанду нефти, своповые схемы, переводы наличных, обменные дома, судовые реестры и подставные компании. Он призвал союзников США присоединиться к изоляции Ирана.

«Это будет экономическим Днём „Д“», — заявил Трамп, добавив, что новые меры должны ограничить возможности Ирана «распространять террор по всему миру».

Трамп также вновь заявил, что Иран никогда не получит ядерное оружие.