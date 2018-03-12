Глава пресс-службы патриарха Московского и всея Руси священник Александр Волков назвал прокомментировал слова армянского священника Самуила Агояна. Ранее тот заявил, что ничего сверхъестественного в процессе схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме нет. В РПЦ откровенность священника подвергли критике.

«Не стоит подвергать сомнению явление духовной жизни, которое для миллионов людей является крайне важным, поддерживает и укрепляет их в вере», — цитирует Волкова РИА Новости.

Пресс-секретарь патриарха добавил, что не было необходимости выносить в публичную сферу вещи, «которые могут смутить миллионы верующих людей».

Ранее Агоян в ходе съемок репортажа в храме Гроба Господня заявил, что никакой мистики в процессе схождения Благодатного огня нет. По его словам, это происходит потому, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. В то же время многие верующие уверены, что этот огонь зажигается сам собой.

Примечательно, что во время записи интервью на Агояна набросился представитель Коптской церкви, который обвинил священнослужителя в распространении лжи.