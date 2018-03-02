«Пожар в Республиканском наркологическом центре произошел из-за неисправности электропроводки в здании центра».

Об этом сообщили агентству Report в ОАО «Азеришыг».

В структуре отметили, что «Азеришыг» несет ответственность за какую-либо неисправность электрических проводов до счетчика:

«Контролировать состояние электропроводов внутри здания не в рамках наших полномочий. В настоящее время в связи с вопросом ведется разбирательство, после завершения которого выяснится точная причина пожара».

Сегодня в Хатаинском районе города Баку произошел пожар в здании Республиканского наркологического центра. В связи с пожаром в Объединение судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии министерства здравоохранения были доставлены тела 25 человек. Еще три человека отравились дымом.