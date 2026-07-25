Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным провел параллель между текущими событиями вокруг Украины и конфликтом между Азербайджаном и Арменией, отметив существенную разницу в их понятности для мирового сообщества.

Токаев подчеркнул, что суть и происхождение замороженного конфликта между Азербайджаном и Арменией были предельно ясны и очевидны для Казахстана и других стран, так как их истоки «уходили глубоко в историю», а причина конфликта России и Украины не ясна.

«Вы знаете, на мой взгляд, я с самого начала говорил, что это межгосударственный конфликт, едва ли речь идёт о какой-либо гражданской войне. Мы всегда с уважением относились к украинскому народу, к его культуре, языку. И полагаем, что природа этого конфликта не совсем понятна для многих, в том числе и для нас. Допустим, если был конфликт, в том числе замороженный конфликт, между Азербайджаном и Арменией, там суть этого конфликта, происхождение этого конфликта были совершенно ясны для нас, они уходили в глубь истории. Но здесь это очень трудно понять. Я знаю, что вы проявили максимум дипломатической гибкости во время встречи в Анкоридже на Аляске. И просто моё скромное мнение: может быть, этот конфликт уже стоит заморозить и вернуться к Стамбульской формуле 2.0, поскольку там были достигнуты значительные результаты».