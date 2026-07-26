Более 60 сотрудников правоохранительных органов пострадали в столкновениях с участниками протестов против строительства железнодорожной магистрали Турин–Лион на севере Италии, сообщает Corriere della Sera.

В акции движения No Tav («Нет высокоскоростным поездам»), выступающего против проекта высокоскоростной железной дороги Турин–Лион, приняли участие около 20 тыс. человек.

После начала демонстрации часть участников отделилась от основной колонны и направилась к строительной площадке тоннеля. Протестующие прорвали ограждения, проникли на объект и начали повреждать его. В сторону полицейских бросали камни, пиротехнику и бутылки с зажигательной смесью. Кроме того, были сожжены четыре автомобиля правоохранительных органов.

Для разгона протестующих полиция применила водометы и слезоточивый газ, однако эти меры оказались малоэффективными из-за защитного снаряжения участников беспорядков.

После столкновений движение поездов между Буссолено и Боргоне временно приостановили, а один из участков автомагистрали перекрыли.