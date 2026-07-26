Иран не рассматривает соседние страны Ближнего Востока как своих врагов, а его действия направлены исключительно против США, заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

«На региональном уровне существует общее понимание, что действия, которые предпринимает Иран, не продиктованы враждебностью к странам региона, а обусловлены другими причинами, о которых все стороны знают и понимают», – сказал он в интервью газете «Иран».

Глава МИД Ирана отдельно отметил, что после завершения конфликта Тегеран намерен продолжить диалог с соседними государствами и «восстанавливать доверие» с ними.

Кроме того, он заявил, что Иран способен сыграть конструктивную роль в снижении напряженности между Саудовской Аравией и йеменскими хуситами.