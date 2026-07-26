Власти китайской провинции Гуандун эвакуировали свыше 715 тыс. человек из-за тайфуна «Ноул», сопровождавшегося ветром скоростью до 45 м/с (162 км/ч), сообщает Nanfang Daily.

Тайфун обрушился на южное побережье Китая утром 26 июля. Сильные ливни и штормовой ветер затронули, в частности, Гонконг, что привело к массовой отмене авиарейсов.

По мере продвижения вглубь материка стихия начала ослабевать.

В 16 городах провинции Гуандун объявили режим повышенной готовности из-за угрозы наводнений и последствий тайфуна. Из города Хуэйчжоу эвакуировали 205 тыс. человек, из Шаньвэя — более 190 тыс. человек.