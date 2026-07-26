Вице-президент США Джей Ди Вэнс входит в число представителей американской администрации, обеспокоенных возможной эскалацией конфликта между Вашингтоном и Тегераном, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По ее данным, на встрече с участием президента США Дональда Трампа 24 июля Вэнс и председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Дэн Кейн выразили обеспокоенность возможным дальнейшим обострением конфликта. Кейн предупредил, что расширение военной операции может привести к еще большему сокращению запасов американских боеприпасов, отмечает телеканал.

Источник в Пентагоне подтвердил CNN, что «операции приостановлены». При этом остается неизвестным, какие именно причины побудили Министерство войны США взять паузу в нанесении ударов по Ирану.

По информации телеканала, страны Персидского залива обращались к американской администрации с призывом проявить сдержанность в конфликте с Ираном. Один из источников CNN сообщил, что Трамп в частном порядке поручил американским переговорщикам продолжать контакты с Тегераном.

Ранее The New York Times сообщила, что Трамп решил отложить расширение военной кампании против Ирана из-за риска сокращения запасов ракет Patriot и других средств ПВО. По данным газеты, американская администрация также обеспокоена возможным расширением конфликта на Ближнем Востоке.