Адвокат Сафар Гусейнов встретился с находящимся под арестом блогером Александром Лапшиным.

Как сообщил адвокат, блогер захотел, чтобы он остался его адвокатом. По его словам, никто из членов семьи Лапшина не приехал в Азербайджан и не встретился с ним, в том числе и представители посольств.

«По существующему законодательству его могут защищать только адвокаты из Азербайджана, а адвокаты, имеющие иностранное гражданство, не имеют такого права», — сказал Гусейнов.

Как заявил адвокат, Лапшин дал показания следствию и признал себя частично виновным:

«Он подтвердил свою статью и незаконное посещение Карабаха. Он признал себя частично виновным. Его обвиняют в преступлении, совершенном группой лиц. Там была группа лиц, он назвал их имена, сказал, что они организовали его поездку, но он не знает их фамилий».

Кроме того, адвокат отметил, что Лапшин, находящийся в Бакинском следственном изоляторе №1 Минюста Азербайджана, не имеет жалоб на условия содержания.

«А.Лапшин не имеет жалоб на условия содержания. Его самочувствие нормальное», — сказал С.Гусейнов.