В Бакинском следственном изоляторе пресечена попытка передачи заключенному телефона, спрятанного в обуви.
Об этом сообщили в Министерстве юстиции.
В ходе проверки передачи, принесенной знакомым для арестованного в Бакинский следственный изолятор, в паре обуви были обнаружены мобильный телефон и зарядное устройство, спрятанные особым способом.
По факту проводится расследование.
Министерство вновь предупредило граждан об ответственности за передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях.