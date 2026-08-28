В Бакинском следственном изоляторе пресечена попытка передачи заключенному телефона, спрятанного в обуви.

Об этом сообщили в Министерстве юстиции.

В ходе проверки передачи, принесенной знакомым для арестованного в Бакинский следственный изолятор, в паре обуви были обнаружены мобильный телефон и зарядное устройство, спрятанные особым способом.

По факту проводится расследование.

Министерство вновь предупредило граждан об ответственности за передачу запрещенных предметов лицам, содержащимся в пенитенциарных учреждениях.