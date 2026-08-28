В результате российского удара по Запорожью 27 августа сгорел ликероводочный завод «Хортица», принадлежащий холдингу Global Spirits. По словам владельца компании, предприятие не подлежит восстановлению.

В завод попали четыре снаряда, пожар продолжался не менее трех часов. Часть продукции сгорела, остальная была повреждена и подлежит утилизации. Компания потеряла около 3–4 млн бутылок, за которые уже был уплачен акциз.

На предприятии работали более 500 человек. Завод выпускал водку брендов «Хортица», «Мороша», «Первак», «Медовая» и других.