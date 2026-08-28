В одном из учебных заведений Азербайджана планируют внедрить систему контроля доступа с использованием распознавания лиц. Речь идет о Социально-экономическом колледже при Азербайджанском государственном экономическом университете (UNEC).

Согласно данным тендера, колледж объявил конкурс на приобретение турникетов и системы распознавания лиц. Предполагаемая стоимость закупки составляет 12 005 манатов.

В рамках проекта планируется установить четыре турникета с возможностью идентификации пользователей по лицу, RFID-карте и QR-коду. Каждый турникет должен поддерживать двусторонний проход — на вход и выход.

Кроме того, предусмотрена установка восьми биометрических терминалов — по два на каждый турникет. Они будут использоваться не только для контроля доступа, но и для учета рабочего времени.

Согласно техническим требованиям, терминалы должны распознавать лицо на расстоянии от 0,3 до 2 метров, в том числе в движении. Заявленная скорость распознавания лица не должна превышать 0,35 секунды, а система должна иметь защиту от попыток обмана с помощью фотографий, видеозаписей и 3D-масок.

При этом система рассчитана не только на студентов. Программное обеспечение должно обеспечивать управление правами доступа, временными зонами и уровнями прохода, а также вести журнал событий и учет рабочего времени.

Предусмотрена и возможность интеграции системы с корпоративными платформами, в том числе 1С и SAP, через открытые API и SDK.

Согласно условиям закупки, оборудование должно быть установлено, подключено и настроено в рамках одного комплекса работ. Система также должна поддерживать не менее 500 активных пользователей, а серверная лицензия — подключение минимум 10 биометрических или сетевых устройств.