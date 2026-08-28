Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБА) провело внеплановую проверку магазина спортивного питания «Proteinshop.az» в Ясамальском районе Баку.

В ходе проверки специалисты обнаружили 645 единиц биологически активных пищевых добавок (БАД) 20 наименований, которые были ввезены в страну неофициальными путями и без необходимых документов.

Продукция реализовывалась без государственной регистрации, импортных санитарно-гигиенических заключений, а также без информации на этикетках на азербайджанском языке.

Кроме того, в магазине выявили еще 29 единиц БАД четырех наименований, имевших государственную регистрацию, но не сопровождавшихся санитарно-гигиеническими заключениями на соответствующие партии.

Образцы продукции направлены на лабораторные исследования для проверки их состава.

По факту нарушения составлен административный протокол. Реализация БАД, не соответствующих требованиям законодательства, приостановлена, а продукция изъята из оборота.