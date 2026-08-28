Швеция направит в Финляндию истребители Gripen и военные корабли для патрулирования границы с Россией. Решение было принято после запроса Хельсинки о военной поддержке, сообщает шведская телерадиокомпания SVT.

«Шведские вооруженные силы в ближайшее время направят в Финляндию воинские части для оказания помощи стране, включая самолеты Gripen и шведские военные корабли, которые будут патрулировать опасные районы вдоль финско-российской границы», — сказано в публикации.

Помимо истребителей и кораблей, осенью при необходимости Швеция может направить подразделения по борьбе с беспилотниками.