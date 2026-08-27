Полковник армии Израиля в отставке Габи Сибони заявил, что заключенное между Турцией, Саудовской Аравией и Пакистаном Мекканское соглашение может стать основой для формирования «суннитской дуги огня».

«Это начало создания «суннитской дуги огня». Именно государств, а не просто прокси, как это делал Иран. На такую угрозу нам нужно смотреть, когда она еще мала, а не просыпаться через 20 лет, когда она уже станет монстром вокруг нас… Поэтому нам нужно быть очень внимательными к тому, что Турция делает против нас, соответствующим образом выстраивать нашу структуру власти. Я думаю, Израиль не может игнорировать эти сигналы со стороны Турции», – подчеркнул Сибони.

По оценке военного, заключенный союз демонстрирует стремление Турции самостоятельно определять границы своего регионального влияния. Израильский полковник также не исключил, что к Мекканскому соглашению в перспективе может присоединиться Египет.