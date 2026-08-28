Суд в Китае приговорил к смертной казни бывшего секретаря партийного комитета Коммунистической партии Китая провинции Хубэй Цзян Чаоляна за взятки на сумму более 746 миллиона юаней (примерно 190 млн манатов). Об этом говорится в постановлении Народного суда средней ступени города Нанкин.

Чиновник сотрудничал со следствием, благодаря чему суд вынес ему более мягкий приговор. В случае, если будут соблюдены условия, установленные китайским законодательством, спустя два года формальной отсрочки смертная казнь будет заменена на пожизненное заключение в тюрьме. Отмечается, что в Китае формулировка «смертная казнь с отсрочкой» не означает незамедлительное исполнение вышей меры наказания.

С 1995 по 2025 год Хубэй Цзян Чаоляна занимал несколько руководящих должностей в банках Китая и партийных структурах провинций Цзилинь и Хубэй. При нем в административном центре региона городе Ухань в конце 2019 года произошла вспышка вируса COVID-19.