Около 250 жителей дома по адресу улица Маяковского, 15 в Наримановском районе Баку требуют снести аварийное здание, в котором они проживают. Один из жильцов дома Эльшад Гаджиев обратился в редакцию Minval и рассказал о многолетней проблеме.

По словам Гаджиева, четырехэтажное здание было построено в 1927 году. За это время там ни разу не проводился капитальный ремонт. В результате жилой дом буквально рушится на глазах, притом что в нем продолжают жить люди.

«Несущие конструкции осыпаются, кусками отваливаются. Балконы падают, потолок крошится. Представьте себе, это дом 1927 года, к тому же если ни разу не был на капитальном ремонте, в каком он состоянии?», — рассказал он.

Наш собеседник утверждает, что еще в 2012 году Министерство по чрезвычайным ситуациям подготовило заключение о том, что здание является аварийным. Позже дом включили в список подлежащих к сносу в рамках пилотных проектов Исполнительной власти города Баку. Гаджиев уверяет, что здание занимало девятое место в соответствующем списке. То есть городские власти должны были позаботиться, чтобы его снесли как можно быстрее, построив на месте новое.

По словам жильца, в 2022 году было принято решение Кабинета министров о сносе опасного дома в связи с его аварийным состоянием. Однако несмотря на это, здание до сих пор на месте. Сами обитатели дома неоднократно обращались в различные государственные структуры, где им обещали решить их проблему.

Одной из причин задержки строительства, со слов Гаджиева, называют отсутствие инвестора. Однако он считает, что поиск инвестора не должен становиться обязанностью жителей. За последние годы несколько инвесторов предлагали свои проекты, но все их проекты отклонены, поскольку не соответствовали требованиям по этажности, планировке и другим параметрам.

«Рядом с нами сейчас строятся четыре жилых комплекса. Мы пошли, показали: „Вот в этих комплексах дайте нам квартиры, мы согласны“. Что еще сказать людям? То есть идем на компромисс», — сказал он.

Жильцы не настаивают на том, чтобы новый дом был построен именно на месте нынешнего здания. По словам Гаджиева, они готовы получить жилье и в другом месте — при условии, что им предоставят безопасные квартиры.