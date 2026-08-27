В Непале у границы с Китаем в результате мощного селевого потока погибли не менее 162 человек. Сотни людей числятся пропавшими без вести.

По данным непальской полиции, среди пропавших — 28 сотрудников полиции.

В Тибете, по данным китайских государственных СМИ на утро четверга, погибли по меньшей мере три человека, больше 550 числятся пропавшими без вести, среди них 260 иностранных граждан.

Все они находились в момент наводнения в районе пограничного пункта в Гьиронге, это основной пункт пересечения границы для туристов и транспортного сообщения между Китаем и Непалом.

Предварительной причиной катастрофы называют сход огромной массы льда в горную реку, вызвавший резкий подъем воды.