Посол Польши в Азербайджане Павел Радомский был вызван в Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана.

Об этом сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

В ходе встречи была выражена резкая обеспокоенность в связи с сюжетом, направленным против Азербайджана, который 26 августа 2026 года вышел в эфире польского общественного вещателя TVP (TVP World) в программе Eastern Express. В сюжете содержались предвзятые, необъективные и совершенно неприемлемые утверждения в адрес Азербайджана и его руководства. Кроме того, было отмечено провокационное поведение ведущего программы.

В связи с этим польской стороне была вручена нота протеста.

Азербайджанская сторона подчеркнула, что распространение искаженной информации вызывает вопросы на фоне процесса нормализации и установления мира между Азербайджаном и Арменией, а также решительных усилий Баку по обеспечению устойчивого мира, стабильности и безопасности в регионе.

Трансляция негативного контента в отношении Азербайджана на общественном вещателе, финансируемом правительством Польши, была расценена как недружественный шаг, противоречащий духу партнерских отношений между двумя странами и способный нанести серьезный ущерб двусторонним связям.

Польскую сторону призвали принять безотлагательные и эффективные меры для прекращения подобных провокационных кампаний, направленных против Азербайджана.