Сегодня около 18:40 на станции метро «Ахмедлы» пассажирка упала на железнодорожные пути.
Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».
По данным ведомства, с контактного рельса было немедленно снято высокое напряжение, на место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.
Для извлечения женщины с путей были приняты необходимые меры. После этого пассажирку передали полиции.
Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.
После восстановления подачи высокого напряжения движение поездов было возобновлено. Из-за инцидента интервал движения увеличился на 9 минут.