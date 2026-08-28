Сегодня около 18:40 на станции метро «Ахмедлы» пассажирка упала на железнодорожные пути.

Об этом сообщили в ЗАО «Бакинский метрополитен».

По данным ведомства, с контактного рельса было немедленно снято высокое напряжение, на место вызвали бригаду скорой медицинской помощи.

Для извлечения женщины с путей были приняты необходимые меры. После этого пассажирку передали полиции.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств произошедшего.

После восстановления подачи высокого напряжения движение поездов было возобновлено. Из-за инцидента интервал движения увеличился на 9 минут.