Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД Азербайджана задержало еще трех человек в рамках операции против незаконных онлайн-казино.

Как сообщили в МВД, задержанные Магеррам Гулиев, Сянан Фарзиев и Хикмет Гасанов привлекали граждан к незаконным азартным играм через платформы Xbet, MostBet и Vimpay, деятельность которых запрещена на территории Азербайджана.

В арендованной фигурантами квартире в Баку обнаружены технические средства, использовавшиеся для незаконной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны и наличные деньги.

Следствие установило, что участники группы различными способами легализовали крупные суммы, полученные через указанные платформы.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР. Расследование продолжается.