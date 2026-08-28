Перед посольством Армении в Москве прошла акция в поддержку Католикоса всех армян Гарегина II.

По информации СМИ, участники держали в руках плакаты с надписями «Позор власти, преследующей священнослужителей», «Позор раскольникам и предателям Церкви», «Церковь и народ едины», «Никол — сатана».

Акция была организована на фоне прошедшего в Армении второго заседания суда по делу Католикоса всех армян и 6 иерархов Армянской Апостольской церкви (ААЦ). По решению суда, их дело будет направлено в Уголовный суд общей юрисдикции Еревана.