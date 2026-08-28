Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохсен Резаи отверг обвинения Тегерана в подготовке покушения на сына президента США Дональда Трампа, назвав их выдумкой премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

Резаи назвал утверждения о предполагаемом заговоре против сына Трампа сфабрикованными и заявил, что они используются для давления на американского президента.

«Утверждение о заговоре против сына Трампа – это всего лишь большая ложь, которую Нетаньяху придумал, чтобы обмануть и запугать президента США», – сказал он в интервью телеканалу «Аль-Манар».

При этом секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана подчеркнул, что если Тегеран примет решение по сыну Трампа, то «ничто не помешает его реализации».