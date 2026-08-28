Грузовое судно Svetoslava под флагом Палау, следовавшее в Черном море у побережья турецкой провинции Кастамону, начало набирать воду и оказалось под угрозой затопления. С судна были эвакуированы 13 членов экипажа, в том числе 11 граждан Азербайджана.

Как сообщает Hürriyet, инцидент произошел около 03:00. В судно начала подниматься вода в районе корпуса и машинного отделения.

После поступления сигнала о помощи к месту происшествия были направлены два корабля и катер береговой охраны Турции. Спасатели на катере TCSG-96 обнаружили 13 членов экипажа — 11 граждан Азербайджана, гражданина Турции и гражданина России. Экипаж покинул судно на закрытой спасательной шлюпке и был доставлен на берег.

Эвакуированных доставили на пирс береговой охраны в Инеболу, после чего направили в государственную больницу Инеболу для медицинского обследования. По данным турецкого МВД, состояние всех спасенных оценивается как хорошее.

Также сообщается, что после поступления воды судно начало дрейфовать.