Национальное агентство кибербезопасности Азербайджана предупредило организации, использующие Zimbra Collaboration Suite, о целевых киберугрозах их почтовым системам.

Как сообщили в Агентстве, с июля 2025 года проводится фишинг-кампания против организаций, использующих Zimbra.

В атаках используется уязвимость CVE-2025-66376 в определенных версиях продукта.

При эксплуатации уязвимости пользователю отправляется вредоносное письмо, которое выглядит как легитимное. Открытие такого письма в уязвимых системах может привести к выполнению вредоносного кода, что грозит перехватом переписки, несанкционированным доступом к аккаунтам и их использованием в дальнейших атаках.

Ведомство рекомендует пользователям определить версию Zimbra, установить последние обновления безопасности, мониторить подозрительные входы и активность, проверять неожиданные изменения паролей и конфигураций, а также усилить информирование сотрудников о фишинге и социальной инженерии.

В случае подозрительной активности необходимо ограничить доступ к учетным записям, завершить активные сессии и провести расследование инцидента.

Отметим, что Zimbra — это платформа для корпоративной электронной почты и совместной работы, которая широко используется организациями по всему миру.