Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что государства, особенно крупные державы, перестали доверять друг другу, что негативно отражается на работе ООН и ее институтов.

«Государства, особенно крупные страны, по сути, перестали доверять друг другу», — сказал Токаев на открытии первой сессии нового однопалатного парламента Казахстана — курултая — в Астане.

По словам президента Казахстана, на этом фоне Совет Безопасности ООН фактически перестал выполнять свою миссию по обеспечению глобального и регионального мира, стабильности и безопасности.

Токаев отметил, что в сложившихся условиях возрастает роль региональных международных организаций.