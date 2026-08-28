Жертвами наводнения в Непале стали 538 человек, еще 977 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на Министерство внутренних дел страны.

Согласно последним данным властей, травмы получили 73 человека, спасены 3 742 человека. В поисково-спасательных операциях задействованы около 15 тыс. человек.

Кроме того, в районе стихийного бедствия спасены 117 иностранных туристов.

Спасательные операции в центре зоны бедствия в Тибете накануне были временно приостановлены из-за риска повторного наводнения.